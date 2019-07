De Ligt alla Juve, ci siamo: visite mediche martedì?

Il difensore olandese passerà in bianconero per 70 milioni di euro (più bonus) compresa la clausola (mai smentita) dei 150 milioni

Matthijs De Ligt alla Juve: ormai ci siamo. Manca davvero solo l’annuncio ufficiale, che a quanto pare potrebbe arrivare tra domani e martedì, quando potrebbero esserci le visite mediche, per l’arrivo del difensore dell’Ajax in bianconero.

ALL’AJAX 70 MILIONI (PIU’ BONUS)

L’olandese, che non è stato convocato dai “lancieri” per il ritiro di Bramberg in Austria, passerà alla Juventus per 70 milioni di euro (più bonus) compresa la clausola (mai smentita) dei 150 milioni.

LA PRESENTAZIONE IL 16 LUGLIO?

L’annuncio di De Ligt, a questo punto, potrebbe essere fatto il 16 luglio, ad un anno esatto dalla presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juve. L’olandese, che potrebbe arrivare a Caselle con un volo privato, una volta ufficializzato, si aggregherà al team di Sarri e partirà con la squadra per la lunga trasferta in Asia, per le prime partite dell’International Champions Cup.