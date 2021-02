De Ligt a tutto campo: «Mi ispiravo a Pirlo, ora seguo Chiellini»

La Juve dei giovani, guidata da un giovane che in realtà sembra già un giocatore navigato, da come si muove e dall’esperienza che ha già accumulato. Toccherà a lui, sabato sera al “Bentegodi” di Verona, guidare una difesa falcidiata da infortuni e squalifiche. Mancheranno Chiellini, Bonucci, Cuadrado – infortunati – e Danilo, squalificato per un turno. Toccherà a Mathjis De Ligt dirigere la retroguardia bianconera. «Capitano? Forse lo è già, anche senza fascia – ha detto di lui in una recente intervista Mino Raiola -. Ha quattro anni di contratto con la Juve. E soprattutto è un matrimonio perfetto: De Ligt e i bianconeri si sposano per serietà, ricerca della perfezione, duro lavoro. Volete un pronostico? L’ho già detto anche a lui: De Ligt diventerà il più forte al mondo nel suo ruolo, ha la possibilità di vincere il Pallone d’Oro come difensore e dopo la carriera lo vedo primo ministro dell’Olanda. Sarà un grande politico».

