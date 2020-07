De Ligt, derby speciale. «Quel gol all’andata mi ha fatto crescere»

Maurizio Sarri non ce la fa proprio a tenerlo fuori dai giochi: «Mi spiace per Rugani – ha detto il tecnico – ma è difficile tenere fuori uno dei due difensori centrali in questo momento». Uno dei due sta spiccando il volo. E ultimamente si è concesso anche un gol in fase offensiva. Stiamo parlando di Mathijs De Ligt, ormai solido riferimento della difesa bianconera.

DUELLO A TRE

A proposito di gol, il primo in Italia dell’olandesino volante, risale proprio alla sfida di andata contro il Toro. Dolci ricordi. L’ex lanciere, prima di tuffarsi nel clima derby, però ha voluto fare il punto sulla corsa scudetto: «Stiamo dando vita a una corsa al titolo molto avvincente con Lazio e Inter – ha detto l’ex Ajax a Sky Sport -.

