Death Road To Canada uscirà il 25 aprile!

Il produttore indipendente UKIYO Publishing, in collaborazione con Rocketcat Games e Madgarden, sono lieti di annunciare che la loro avventura on the road a tema zombie con contenuti generati casualmente, Death Road To Canada, sarà disponibile dal 25 aprile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori potranno vivere questo viaggio tra orde di non morti dalla Florida all’Ontario, affrontando un’apocalisse zombie in pixel-art.

Death Road To Canada sfida i giocatori a sopravvivere a brutali e violenti combattimenti con armi esagerate e trovate nello scenario. Infatti, per sopravvivere sarà necessario saccheggiare le varie ambientazioni devastate, oltre a prendere decisioni difficili, e a volte più esilaranti, lungo il proprio cammino, da soli o in una modalità cooperativa per due giocatori in locale.

“Siamo lieti di annunciare la data di uscita per le versioni console di Death Road To Canada”, ha dichiarato Kepa Auwae, cofondatore di Rocketcat Games. “Abbiamo lavorato duramente alle versioni console e non vedevamo l’ora che i giocatori potessero provare ed eliminare le nostre orde di zombie pixellati. Per quanto ne sappiamo, è la prima volta che agli utenti console viene chiesto di fuggire verso il Canada.”

Dopo aver saputo che il Canada potrebbe essere libero dalla minaccia degli zombie, una lunga e tortuosa strada della morte è tutto ciò che si frappone tra il giocatore e il suo obiettivo. I giocatori esploreranno alcuni luoghi celebri, come l’Y’all-Mart e la Muscle! Bomb!! Gym!!!, incontrando e reclutando una vasta gamma di strani e bizzarri compagni d’avventura. Diversamente dai classici roguelike basati sulla generazione casuale degli elementi di gioco, Death Road To Canada pone una forte enfasi sulla narrativa, i suoi eventi interattivi in grado di creare o distruggere amicizie, una storia drammatica e basata sui personaggi, oltre a molto sangue e il caos dei combattimenti.