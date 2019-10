Death Stranding anche su Pc, ma solo nel 2020!

505 Games pubblicherà la versione PC dell’attesissimo titolo di Hideo Kojima Death Stranding, previsto in uscita per l’estate 2020. La versione console di Death Stranding sarà pubblicata in esclusiva da Sony per PlayStation 4 e uscirà venerdì 8 novembre 2019.

Sviluppato da Kojima Productions, Death Stranding é uno dei titoli più attesi dell’ultima decade e vanta la partecipazione di Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story) e Léa Seydoux (Spectre) e ulteriori apparizioni del regista vincitore dell’Academy Award Guillermo del Toro (La forma dell’acqua – The Shape of Water), l’attore e presentatore televisivo Conan O’Brien (TBS’ Conan) e l’ideatore dei The Game Awards nonché personalità del mondo videoludico, Geoff Keighley.

Death Stranding narra la storia di Sam Porter (Norman Reedus), che dovrà viaggiare attraverso un paesaggio devastato per salvare l’umanità dall’annientamento imminente, dopo che misteriose esplosioni hanno scatenato una serie di eventi soprannaturali e creature ultraterrene hanno cominciato a infestare il mondo.

“Siamo entusiasti e estremamente onorati di poter lavorare con un team di così grande talento come quello di Kojima Productions e avere la possibilità di consegnare Death Stranding ai giocatori PC di tutto il mondo”, ha dichiarato il co-fondatore e CEO di 505 Games, Raffaele Galante. “Death Stranding offrirà un’esperienza completamente originale che delizierà tutti i giocatori PC.”