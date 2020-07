Death Stranding approda anche su Pc!

L’epopea di Death Stranding, nata sfidando ogni definizione di genere dalla mente visionaria di Hideo Kojima, dopo essere stata accolta e acclamata dalla critica mondiale, esce anche per PC ed è disponibile in tiratura limitata nella versione speciale retail a un prezzo di €69.99 e in versione digitale standard sulle piattaforme Steam e Epic Games Store a un prezzo di €59.99.



Pubblicato in tutto il mondo da 505 Games, Death Stranding viene rilasciato oggi con nuove funzionalità e contenuti giocabili, disponibili esclusivamente per i giocatori PC. Tra questi, il supporto ai display ultra-wide, un frame rate elevato, supporto alla tecnologia avanzata di NVIDIA e un’emozionante crossover in-game con la popolare serie di giochi Valve, Half-Life e Portal.

“I nostri partner di Kojima Productions hanno sviluppato una delle esperienze di gioco cinematografiche più uniche e visivamente incredibili di tutti i tempi” ha dichiarato Neil Ralley, Presidente di 505 Games. “Non potremmo essere più entusiasti di allargare l’esperienza di Death Stranding a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo, con una versione del gioco migliorata per PC e ampliata di nuovi contenuti giocabili che sicuramente impressioneranno”.

Oltre al gioco base, i giocatori che acquistano la versione PC del gioco di 505 Games riceveranno anche una selezione di immagini tratte dal libro digitale “The Art of Death Stranding” edito da Titan Books, la colonna sonora originale di Death Stranding in formato digitale – Expanded Edition – che contiene la premiata colonna sonora creata da Ludvig Forssell e pubblicata da Sony Music, oltre ad alcune tracce bonus inedite, e altri oggetti cosmetici in-game, tra cui cappello di “Bridges” oro chirale e grigio specchio, occhiali da sole «Maschera Ludens», corazza oro e argento, esoscheletro rapido, potente e multiterreno oro e argento.