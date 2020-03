Death Stranding su Pc dal 2 giugno!

505 Games, che pubblicherà la versione PC del rivoluzionario titolo di Hideo Kojima “DEATH STRANDING” in partnership con KOJIMA PRODUCTIONS, ha rivelato che il gioco uscirà contemporaneamente su Steam e su Epic Games Store, sia in formato digitale che fisico, il 2 giugno 2020.

Il lancio del titolo si vedrà accompagnato dall’aggiunta di feature come la Photo Mode, un Frame-rate elevato e un supporto ai monitor ultra-wide, per garantire agli utenti PC un’esperienza di gioco arricchita e migliorata. 505 Games ha anche rivelato che la versione PC di DEATH STRANDING includerà contenuti derivanti da una delle serie più iconiche di Valve: Half-Life.

Sviluppato da Kojima Productions, Death Stranding è uno dei titoli più attesi dell’ultima decade. Con la partecipazione di Norman Reedus (The Walking Dead) nei panni di Sam Bridges, il gioco è ambientato in un futuro immediato, dove il nostro pianeta è stato devastato da misteriosi esplosioni che hanno innescato una serie di eventi sovrannaturali, conosciuti come ‘Death Stranding’. Con il pianeta sull’orlo dell’estinzione di massa e creature spettrali che infestano il circondario, toccherà a Sam viaggiare attraverso un paesaggio devastato per salvare l’umanità dall’annientamento imminente.

È già possibile preordinare DEATH STRANDING su PC al prezzo di €59,99. Coloro che lo preordineranno riceveranno dei contenuti esclusivi, tra cui degli sfondi in HD e oggetti cosmetici addizionali.