Debiti e zero partite. E ora la Fifa prepara un “piano Marshall”

Calcio, giorno zero. Il 31 marzo rimarrà nella storia come la giornata in cui non si è giocata neanche una partita – tolte tre amichevoli, una in Svezia le altre due in Bielorussia – su tutto il globo terrestre. Ed è proprio nel giorno più nero del calcio mondiale, che la Fifa, dell’italo-svizzero Gianni Infantino, ha voluto mandare un segnale importante. Secondo indiscrezioni, infatti, il massimo organismo del calcio a livello mondiale starebbe progettando una sorta di “piano Marshall” per soccorrere il calcio mondiale in crisi finanziaria per l’emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi, in un articolo del “New York Times”, si era parlato di un fondo speciale di emergenza.

«La comunità calcistica di tutto il mondo sta vivendo, in misura maggiore o minore, gravi problemi finanziari a causa dell’epidemia di coronavirus – sottolinea il portavoce dell’organizzazione presieduta da Gianni Infantino -.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++