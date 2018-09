Per Debora Salvalaggio l’estate non finisce più

L’estate sta finendo? Non per Debora Salvalaggio, la procace showgirl che ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di un bomber come Fabio Quagliarella, autore domenica sera contro il “suo” Napoli di una prodezza da incorniciare.

La bella Debora, invece, dà il meglio di sè sotto il sole battente. Scatti davvero bollenti quelli dispensati su Instagram, con bikini ridotti che mettono in mostra il meraviglioso corpo dell’attrice, modella e valletta televisiva.

La sua schiera di fidanzati illustri è davvero nutrita: ex calciatori come Simone Inzaghi, Matteo Ferrari, Pelè (non quello vero, una meteora passata anche dall’Inter), ma anche imprenditori discussi come Stefano Ricucci. Ora con Quagliarella è di nuovo felice, bella più di prima.