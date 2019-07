Deborah che scriveva: «Io sono già morta». Ma nessuno le credeva

Non sono passate che un pugno di ore da che il “Codice rosso” è divenuto legge, nel momento in cui si celebrano i funerali di un’altra donna caduta sotto i colpi della violenza di un ex compagno. Tra comunicati stampa e social non era difficile, ancora ieri mattina a funerali in corso, trovare commenti e persino motivi di giubilo per l’approdo, dopo il via libera del Senato, a questa legge che dovrebbe contrastare il femminicidio. Un provvedimento che nasce in realtà già monco, ma avrebbe salvato la povera Deborah?

Deborah Ballesio aveva 39 anni e amava cantare. Ma il suo canto era come quello di certi uccelli che sono prigionieri, o che addirittura presentono la propria fine. Lei, la sua fine, l’aveva scritta in un romanzo che non è mai stato pubblicato, affidato all’amico giornalista Edoardo Raspelli. «Io sono già morta» diceva questo romanzo, nel suo terribile incipit.

E stava cantando, quando la morte è arrivata. In un locale di Savona. «Ti ricordi di me?» avrebbe urlato quell’uomo che era stato suo marito, che era da poco uscito di galera e che, non si sa in che modo, aveva una pistola senza che a nessuno tutto questo sembri un minimo assurdo. Sei proiettili hanno raggiunto Deborah (quel modello di revolver ha sette colpi), ma hanno anche ferito altre due donne e una bambina. Proprio il ferimento della bambina è ciò che, il giorno dopo, ha spinto Domenico Massari a costituirsi, o almeno questo è ciò che dice lui.

«Ho fatto giustizia alla mia persona» ha detto, tra le altre cose, nelle due ore di interrogatorio di fronte al pm Chiara Venturi, insieme al procuratore capo Ubaldo Pelosi e al capo della Squadra Mobile Rosalba Garello. Lucido, senza segni di pentimento, a parte quello di «aver ferito degli innocenti», come se Deborah avesse avuto chi lo sa quali colpe. Massari sostiene che lei gli aveva portato via tutto. Lui, però, le aveva bruciato un night club, ragione per la quale era stato in galera. C’erano le denunce di stalking, proprio quelle che con la nuova legge sarebbero bollate con il “codice rosso”, che come in un pronto soccorso indica la massima priorità, per evitare che finiscano dimenticate nella pila di denunce in una caserma o un commissariato.

Ma nessun bollino o codice avrebbe fatto, a dirla tutta, la differenza per Deborah. Perché, dal punto di vista meramente giudiziario, le sue accuse avevano seguito il loro corso, Massari aveva anche un divieto di dimora nei paesi frequentati dalla sua ex. Ma nulla di questo era bastato. Quell’uomo si è procurato un’arma, l’ha portata con sé con la chiara intenzione di uccidere e l’ha usata. «Ma no, quello parla parla e basta» avrebbero detto a Deborah quanto reclamava il sacrosanto diritto alla protezione. E allora aveva preso lezioni di kickboxing, aveva imparato a usare le armi, divenendo istruttrice di tiro in un poligono. Ma il porto d’armi per uso sportivo non vale quello per difesa personale: quello, a quanto pare, non le era stato dato. Raspelli dice che vuole indagare su questa mancata concessione. Ma davvero è questo il nodo della questione? In pratica Deborah è morta perché non le è stato consentito di difendersi da sola? Questo è il cortocircuito del nostro Paese, casomai le modifiche della legge sulla legittima difesa non l’avessero chiarito abbastanza…

Quando nel 2015 il night club venne distrutto dalle fiamme, Deborah aveva affidato i suoi sentimenti a delle parole che sanno di sinistra preveggenza, una volta di più: «Mi dicono di ringraziare di essere ancora viva. Ma io non mi sento così». Massari aveva iniziato a uccidere Deborah molto tempo prima di premere il grilletto della Smith&Wesson. E per qualunque “codice rosso” sarebbe stato comunque troppo tardi.