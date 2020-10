Decapitati in chiesa. Il macellaio di Nizza arrivato da Lampedusa

La Francia di nuovo sotto attacco. Un assalto con il coltello è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9 nella cattedrale Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin. Tre persone sono state uccise e l’attentatore è stato arrestato, un uomo che lo scorso ottobre si trovava in Italia, a Bari. Dopo essere sbarcato a Lampedusa era stato trasferito nel centro di identificazione e fotosegnalato dalla questura. Per questo la polizia e i servizi di intelligence stanno ora ripercorrendo le tappe del viaggio che lo hanno portato in Costa Azzurra. E soprattutto stanno verificando come mai non sia stato trattenuto nel centro di identificazione in attesa del rimpatrio. In tasca gli hanno trovato un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana ed è stato proprio il documento a consentire agli inquirenti francesi di identificarlo. Al momento si sa che Aouissaoui Bahrain è nato in Tunisia il 29 marzo del 1999. È sbarcato sull’isola, bloccato grazie ai controlli e portato in Puglia per le procedure di identificazione dei cittadini extracomunitari. Dopo la fotosegnalazione effettuata a Bari, il nome del terrorista era stato inserito nei terminali per «illecito ingresso in territorio nazionale».

