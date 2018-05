Decine di arresti all’alba, smantellato clan della ‘ndrangheta in Piemonte

Il gruppo criminale era attivo tra Asti e Cuneo. Arresti anche a Torino per un'indagine sulla droga

Decine di ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite nelle prime ore del giorno dai carabinieri di Asti nelle province della stessa Asti e di Cuneo. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip di Torino e sono il risultato di una indagine della Dda torinese su traffico di droga, armi ed estorsioni.

Gli arrestati componevano quella che a pieno titolo può essere definitiva come una vera e propria ramificazione della ‘ndrangheta in territorio piemontese. L’operazione ha visto coinvolte oltre 300 militari dell’Arma.

Nel frattempo anche in provincia di Torino sono stati eseguiti alcuni arresti nel corso di una massiccia operazione antidroga coordinata dai carabinieri di Milano, che ha portato alla notifica di 23 provvedimenti di custodia (16 in carcere, 6 ai domiciliari, 1 con obbligo di presentazione) in tutto il territorio nazionale. I reati contestati sono cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di armi e munizioni e intestazione fittizia di beni. Sequestrati oltre 300 kg di droga.