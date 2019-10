Decine di quintali di rifiuti vanno a fuoco. Notte di paura e ora è allarme ambientale

Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio di domenica sera nella ditta Green Up” di Collegno di via Villa Cristina, specializzata nel settore dei servizi ambientali.

L’allarme attorno alle 21. Nell’arco di pochissimi minuti, diverse squadre di vigili del fuoco sono arrivati nell’impianto di stoccaggio, che dista meno di cento metri dalla tangenziale nord di Torino. Ad andare a fuoco, decine di quintali di rifiuti, accatastati all’interno dell’area recintata e del parcheggio aziendale, dove ci sono anche diversi abitazioni e campi. L’impianto raccoglie i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da varie attività industriali, artigianali, commerciali, di demolizione e costruzione, agricole, di recupero, da macchinari obsoleti e da parti di veicoli a motore fuori uso provenienti dal bacino della provincia di Torino. All’interno dell’impianto viene svolta anche l’attività di selezione pneumatici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra della centrale di Torino, quella dei volontari di Venaria, l’autobotte centrale, il carro-fiamma e anche i colleghi del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico), che hanno prontamente spento le fiamme, continuando a gettare acqua sui rifiuti bruciati fino a quando non è stato dichiarata la definitiva messa in sicurezza dell’area, attorno all’una di notte di lunedì. Con i pompieri, anche i carabinieri della compagnia di Rivoli, che ora dovranno capire cosa abbia portato a generare l’incendio.

L’area fra Savonera, la periferia di Torino, Pianezza e Druento è stata teatro nel tempo di diversi incendi che hanno visto andare a fuoco decine di tonnellate di rifiuti. Come quello nell’agosto del 2018 alla ex PubliRec – ora Amiat – o quello a Punto Ambiente, nel giugno dello stesso anno. E, ancora, quello alla Omnia Recuperi nel marzo sempre del 2018. Senza dimenticare quello di via Vercelli a Pianezza, del giugno 2017, quando andò a fuoco una vecchia ditta di smaltimento di rifiuti, dove andarono a fuoco materie plastiche e carta e furono ben nove le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme.