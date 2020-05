Il Decreto Rilancio non basta. «Serve politica di incentivi»

Il decreto rilancio potrebbe non bastare e soprattutto espone il Paese al rischio di nuove lunghe attese. Dalla politica alle associazioni di categoria c’è preoccupazione per i tempi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per le procedure di liquidazione sia della cassa integrazione sia dei contributi a fondo perduto, per la mancanza di investimenti e di politiche per una vera ripartenza.

Quando arrivano?

«Vogliamo sapere quando arriveranno i soldi nelle tasche degli italiani» era il commento a due voci, ieri mattina, di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dell’opposizione. La loro presa di posizione era legata alla mancata pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, che invece nel discorso del premier sembrava imminente.

