‘Decretone coronavirus’: le misure previste per imprese e famiglie

E’ in procinto di arrivare il ‘decretone coronavirus’, che conterrà tutte le misure previste dal governo per sostenere imprese e famiglie, messe in ginocchio dall’emergenza covid-19. Una manovra da circa 16 miliardi di euro.

La priorità rimane quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale (potenziamento delle reti territoriali, possibilità di aumentare la disponibilità di materiali – dalle mascherine ai respiratori – e posti letto, attraverso strutture temporanee). Previsto poi un pacchetto di interventi fiscali, con la sospensione di scadenze e versamenti, a partire da quelli Iva previsti per lunedì 16 marzo, e una serie di misure per garantire liquidità alle imprese. In arrivo anche la sospensione dei contributi, per alleggerire le aziende, che potranno, tutte usufruire della Cig. Per gli ammortizzatori sociali, i fondi saranno raddoppiati, passando da 2,5 a 5 miliardi, dato l’ampliarsi delle zone con imprese in difficoltà.

Allo studio resta anche l’ipotesi di un indennizzo da garantire agli autonomi, sulla falsariga di quanto già previsto per le zone rosse (fino a 500 euro al mese per tre mesi, anche se l’intervento andrà ricalibrato in base alla platea). Confermato infine anche l’arrivo di congedi speciali e di voucher babysitter da 600 euro, che salirebbero a 1.000 euro per il personale sanitario. Tra le misure attualmente allo studio, prevista anche una riduzione delle bollette per tutto il 2020.