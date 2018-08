Degrado e celle piene in carcere: «Legalizziamo le droghe leggere»

Condannati due volte: prima dalla giustizia, poi dall’essere costretti a vivere una quotidianità affaticata, circondata dal lerciume, a tratti disumana. È questa la desolante condizione di chi vive dietro le sbarre del carcere di Torino secondo la garante comunale dei detenuti, Monica Gallo, che definisce «disastrosa» la situazione del “Lorusso e Cutugno”.

Carenze igieniche e strutturali, ma anche organizzative, che rendono la vita dentro l’istituto di pena un inferno. Un ambiente oscuro dove ogni momento della giornata, da quando ci si sveglia al calar della notte, è scandito da criticità cui dover far fronte.

«I disagi iniziano già per colazione – ha spiegato la Gallo durante un incontro in Regione – con i detenuti che devono trasportare i pentoloni a mano tra i diversi piani a causa del montacarichi rotto, usando carrelli senza copertura per il cibo». Carcerati che magari hanno passato la notte in bianco, cercando di evitare che qualcuna tra le centinaia di blatte che affollano il carcere – «ma anche i topi abbondano» – entri nelle loro celle.

