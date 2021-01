Dehandré Van Tonder, sempre a petto in fuori

Col fisico che si ritrova, non ha dovuto faticar troppo per diventare una reginetta di costumi da bagno e lingerie. I più prestigiosi marchi del settore, infatti, la cercano per le sue curve prorompenti.

Dehandré Van Tonder è una modella sudafricana dalle forme davvero inusuali per una star del mondo glamour. Soprattutto il lato A è decisamente esuberante, una rarità soprattutto da qualche annetto a questa parte.

Oltre che in passerella o nei cataloghi delle riviste specializzate, la giovane modella sudafricana sta facendo breccia anche presso il popolo di Instagram: i followers del suo profilo, infatti, sono in costante aumento.