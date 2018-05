Nel “contratto” del governo Lega-M5S che sta per nascere qualche sforbiciata ai redditi della casta c’è. Il guaio è che a costare uno sproposito non ci sono solo i politici, ma anche i loro satelliti. Difficile fare il conto di quanti “rosicchiano politica” oggi, ma una stima di 2 milioni di tarli è credibile.

Basta partire da 335.417 (il totale dei parlamentari statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane) e moltiplicarlo per 5 (staff medio fra politici di vertice e di base). Fa già quasi un milione e 700 mila. Aggiungete poi tutti i consulenti e i fornitori privilegiati, i guitti che lavorano nei festival e nelle sagre solo grazie alla tessera politica, e capirete che la stima di 2 milioni è ancora bassa. Poi dovete aggiungere (anche se è arduo quantificarlo) il verminaio di parassiti che a vario titolo fingono di lavorare per la pubblica amministrazione, ma in realtà beccano solo la paga, perché sono protetti dai partiti o dai sindacati.

Mentre l’Italia scivola in coda alle statistiche (non solo europee) di competitività, efficienza nei servizi, ricerca, resa scolastica, sicurezza pubblica, etc, quest’orda di ratti divora ogni anno in paghe, furti e sprechi l’equivalente di tre manovre finanziarie. Una voragine spaventosa.

Nel mio piccolo potrei imitare Marco Porzio Catone, che ogni giorno in Senato cominciava i suoi interventi dicendo “delenda Carthago” (distruggete Cartagine) e iniziare i miei pezzi ogni giorno con la frase: “Delenda vorago” (fermate l’ingordigia della casta). Servirebbe a poco, ma almeno innervosirebbe i ratti.

