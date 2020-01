Delitti in calo a Torino nel 2019, aumentano gli arresti: +28%

Diminuiscono soprattutto rapine e furti, in crescita invece gli omicidi volontari

I delitti a Torino e provincia sono in diminuzione. Aumentano però, gli arresti da parte della polizia: non sono mai stati così numerosi negli ultimi dieci anni, come certificano i dati.

Sono le risultanze più significative illustrate nel corso di un incontro informale con la stampa presso la questura di Torino, dedicato all’andamento dei fatti delittuosi nell’anno appena trascorso, con le conseguenti azioni di contrasto adottate dalla polizia.

Nel 2019, in particolare, sono state arrestate 3.282 persone, ben 714 in più (il 28%) rispetto all’anno precedente. I delitti, invece, sono calati del 6,82% passando da 120.643 a 112.418.

La diminuzione più significativa riguarda le rapine, in calo di quasi il 30%. Ridotti di quasi un quarto gli omicidi colposi, apprezzabile anche la riduzione dei furti (-12,31%). In controtendenza gli omicidi volontari, in aumento del 20%.