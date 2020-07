Delitto della collina, un mese senza verità: «Chi sa adesso parli»

Un mese senza verità. Dall’8 giugno la famiglia di Luciano Ollino attende di sapere da chi e perché è stato ucciso così brutalmente. L’assassino – anche se forse sarebbe più corretto parlare al plurale – per ora è riuscito a scappare agli investigatori, segno che ha commesso ben pochi passi falsi. Difficile quindi pensare a un delitto d’impeto, “figlio” di una litigata finita male. Il commercialista è stato vittima di un delitto ben premeditato, preparato nei minimi dettagli e compiuto da chi evidentemente conosce bene i metodi investigativi di procura e carabinieri. Abbastanza da riuscire a evitare, almeno per ora, le manette.

Una situazione alla quale c’è chi però non si rassegna e oggi lancia un appello. «Non voglio neanche pensare che ci possa essere qualcuno che sa cosa è successo e che non si è ancora fatto avanti – spiega Nico Ollino, il fratello di Luciano – ma se così fosse, allora è il momento che si decida e che ci aiuti a capire chi ha ucciso mio fratello». Nico Ollino parla sottovoce, un po’ a fatica, quasi come se avesse paura di disturbare.

