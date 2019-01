Delitto ex Moi, l’uomo arrestato è un nigeriano di 23 anni

L’uomo fermato per l’omicidio di un migrante avvenuto pochi giorni fa nell’ex Moi di Torino si chiama Michael Umoh Onoshorere, ha 23 anni, è nigeriano ed è ritenuto vicino al gruppo degli Eiye (le aquile), una delle mafie nigeriane radicate da più tempo anche in Italia.

Le forze dell’ordine lo hanno fermato a Rieti, dove era fuggito dopo il delitto. A coordinare le indagini la questura di Torino, che sta cercando ora di ricostruire il movente dell’omicidio. Secondo quanto accertato dal pm Francesco La Rosa, già lo scorso 7 gennaio Onoshorere aveva cercato di investire la vittima con l’auto.

Il secondo tentativo è andato invece a buon fine. La vittima è stata colpita nel sonno, l’assassino gli ha sfondato il cranio con un bilanciere da palestra da 50 chili per poi fuggire precipitosamente nel centro Italia. Lo stesso Michael Umoh Onoshorere è sospettato di aver colpito con un’accetta un altro nigeriano nel centro di Torino.