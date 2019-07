Era fuggito il 3 luglio, dopo la condanna a 25 anni di carcere per aver ucciso la ex fidanzata

E’ stato trovato in una casa di famiglia a Giaveno, Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore assassino fuggito nei boschi lo scorso 3 luglio. Condannato a 25 anni di carcere per aver ucciso la ex fidanzata, Anthonia Egbuna, Ughetto aveva fatto perdere le proprie tracce evitando così la prigione.

Gli investigatori erano sicuri che non si sarebbe allontanato troppo e così è stato: seguendo il padre che gli portava da mangiare, sono riusciti ad acciuffarlo.

COME NEL LIBRO

La protagonista del “Braccialetto di corallo”, uno dei libri di Ughetto, cessava di esistere sotto i colpi di un coltello e poi veniva buttata nel fiume. Così è morta davvero Anthonia, il 28 novembre dello stesso anno. E il “braccialetto di corallo”, scritto a dicembre, quando il corpo non era ancora stato trovato, è ciò che secondo il pg «inchioda» l’autore.