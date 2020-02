Delitto Rosboch, assolta Caterina Abbatista: la donna piange in aula [IL VIDEO]

Nessuna condanna, anche in appello, per la madre di Gabriele Defilippi il quale dovrà scontare 30 anni per l'omicidio dell'insegnante di Castellamonte

Confermata, in Corte di assise d’appello, l’assoluzione per Caterina Abbattista dall’accusa di concorso nell’omicidio di Gloria Rosboch, l’insegnante di Castellamonte barbaramente uccisa il 13 gennaio del 2016 e rinvenuta cadavere, un mese dopo, in una discarica nelle campagne di Rivara.

LA DONNA PIANGE IN AULA

Alla lettura della sentenza la donna, madre di Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l’omicidio della docente in un processo parallelo, è scoppiata in lacrime. Il sostituto procuratore generale Carlo Pellicano aveva chiesto per lei una condanna a 16 anni per l’omicidio e la conferma per la truffa, reato per il quale la Abbattista era stata condannata a 14 mesi di carcere.

ABBATTISTA SI E’ SEMPRE PROCLAMATA INNOCENTE

Assistita dagli avvocati Gianpaolo Zancan e Tommaso Levi, la madre di Gabriele si è sempre proclamata estranea al delitto commesso dal figlio, sostenendo di essere rimasta a lavorare all’ospedale di Ivrea, quel giorno, come operatrice sociosanitaria.

LA TRUFFA E POI LA MORTE

Gloria Rosboch fu uccisa perché aveva denunciato il suo ex studente – Gabriele Defilippi – per truffa. Il giovane le aveva infatti portato via 187 mila euro di risparmi illudendola con il sogno di una nuova vita insieme in Costa Azzurra. La Rosboch, tuttavia, aveva scoperto di essere stata raggirata e così aveva deciso di denunciarlo. Da qui la decisione di Defilippi (e del suo complice) di strangolarla e gettarne il corpo in una cisterna.