Delusione Champions, Khedira: “Ora dobbiamo guardare avanti”

Il centrocampista tedesco: "La stagione non è finita. Ora puntiamo al settimo scudetto consecutivo"

“Nei primi due giorni si può essere feriti, dal terzo si deve guardare avanti: la stagione non è finita“. Così Sami Khedira a due giorni dal ritorno in campo della Juventus dopo la delusione in Champions con il Real Madrid: “Dobbiamo ritrovare la concentrazione – ha spiegato ai microfoni di Sky il centrocampista tedesco -, possiamo fare qualcosa di speciale vincendo il settimo scudetto e la quarta Coppa Italia consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno”.

FONDAMENTALE LA SFIDA CON LA SAMP

Fondamentale la sfida con la Sampdoria, “contro cui è arrivata l’ultima sconfitta in campionato” nel match di andata a Marassi: “Sono un’ottima squadra e subito dopo ci sara’ il Crotone. Abbiamo già visto con il Benevento quanto sia difficile giocare con chi lotta per la salvezza“. Due partite prima della sfida con il Napoli: “Sarà una grande partita per tutti gli amanti del calcio e i nostri tifosi ci daranno una grossa mano”.