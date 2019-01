E c'è chi non ci riesce neppure con gli strumenti

Si può rompere una noce di cocco senza l’ausilio di strumenti adatti in due minuti? Difficile. Quasi impossibile, poi, è riuscirci addirittura a morsi. Un’impresa incredibile anche solo a pensarla.

E invece c’è chi non solo ci ha pensato, ma addirittura è riuscito a rompere la noce di cocco a morsi. Questo signore al posto dei denti deve avere delle zanne. Ecco come riesce a rompere la durissima noce in meno di 120 secondi.