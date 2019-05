Dentro il nuovo Asilo: il Luna Park squatter nella scuola occupata

Inviti alla rivolta al posto dei disegni dei bimbi. I soldi per la riqualificazione attesi per il 2020

Il cancello della scuola è aperto. E quindi «certo che puoi entrare». All’interno, però, non si sentono voci di bambini. Appiccati alle pareti, tuttavia, resistono i loro disegni. I messaggi innocenti e pieni di colori – “Marianna è la migliore”, “Arianna la bidella più bella” – ora condividono il muro con simboli anarchici, offese alla polizia, insulti a Matteo Salvini. Da un asilo, quello di via Alessandria, a una scuola elementare, la Salvo d’Acquisto di via Tollegno, si ha l’impressione che gli anarchici apprezzino le ex strutture didattiche. Nel grande atrio sono stati piazzati diversi tavoli. Serviranno per sfamare gli antagonisti di ritorno da corso Gamba, dove erano intenti a protestare contro una manifestazione organizzata da Forza Nuova. Prima si contesta, poi ci si ritrova.

