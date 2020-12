Denunciate due persone: una rubava in un supermarket, l’altra se ne andava in giro con un manganello telescopico

Carabinieri in azione. Servizi di controllo del territorio intensificati

Due persone sonno state intercettate e denunciate dai carabinieri a Torino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio (intensificati, in questo particolare periodo dell’anno, anche per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid), predisposti dal comando provinciale dell’Arma per il contrasto della criminalità predatoria.

DENUNCIATE DUE PERSONE

In particolare, il primo è stato bloccato all’interno di un supermercato mentre tentava di rubare dei generi alimentari ed il secondo, durante un controllo su strada, perché trovato in possesso di un manganello telescopico.