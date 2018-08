Denunciato boscaiolo abusivo di 64 anni nel Torinese

Abbatteva alberi senza l’autorizzazione dei proprietari e in periodi in cui i tagli sono vietati. Dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento C.A, di 64 anni, boscaiolo abusivo denunciato dai carabinieri del gruppo forestale nel Torinese, sorpreso mentre abbatteva alberi di carpino bianco a Case Marchet, nel territorio di Cumiana.

Il boscaiolo vendeva legna da ardere. Nella sua abitazione sono stati trovati e messi sotto sequestro più di 150 quintali di legna, per un valore approssimativo di duemila euro.