Deposito nazionale di scorie nucleari, due aree potenzialmente idonee nel Torinese

Altre sei sono localizzate in provincia di Alessandria

Sono otto le aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nucleare nazionale di scorie nucleari individuate in Piemonte. Due sono in provincia di Torino, sei invece sono localizzate in provincia di Alessandria.

Fanno parte della lista comprendente 67 aree in tutta Italia indicate nella Carta nazionale pubblicata oggi da Sogin, dopo l’approvazione dei ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico.

In particolare, le aree potenzialmente idonee nel territorio torinese sono quella di Caluso-Mazzé-Rondissone, della grandezza di 515 ettari, e di Carmagnola (165 ettari). Quelle nell’Alessandrino sono localizzate a Castelletto Monferrato-Alessandria-Quargnento, Castelletto Bormida-Sezzadio, Bosco Marengo-Novi, Fubine-Quargnento, Bosco Marengo-Frugarolo e Oviglio.