Deraglia tram in corso Svizzera, traffico in tilt a Torino

Disagi e rallentamenti in mattinata a Torino nella zona di corso Svizzera. Motivo? Il deragliamento di un tram della linea 4, che ha provocato la quasi totale paralisi della circolazione automobilistica nella zona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45, all’angolo tra corso Svizzera e via Pianezza, in prossimità di uno scambio tra binari. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il deragliamento del mezzo, che in ogni caso non ha provocato feriti né l’urto con altri automezzi in transito.

I tecnici della Gtt sono impegnati a ripristinare la totale funzionalità della linea, mentre nel frattempo alcune linee di mezzi pubblici sono state temporaneamente deviate. In particolare, deviato il percorso dei tram numero 3 e 9, con l’attivazione per corso Svizzera di servizi bus sostitutivi.