DERBY DELLA MOLE. Sarri: “Vinta una partita sporca”. Mazzarri: “Non meritavamo di perdere”

Un successo sofferto, ma ancor più prezioso perché arrivato al termine di un derby combattuto. E’ quanto evidenziato da Maurizio Sarri nel post partita: “Sapevamo che sarebbe stato molto difficile vincere. E’ stato un match sporco, di grande intensità”.

L’allenatore della Juve non dà ancora peso alla classifica (“inutile guardarla quando mancano 27 partite”), intanto si gode De Ligt: “Dopo un avvio complicato, ha fatto bene”. La grande bellezza del sarrismo non si è ancora palesata in toto: “Sono soddisfatto. Non era facile essere belli, sia per come gioca il Torino, sia per le condizioni del campo”.

Di tutt’altro umore, Walter Mazzarri: “Non meritavamo di perdere, sono molto arrabbiato. Dopo il gol subito, abbiamo avuto diverse occasioni ma il loro portiere è stato bravo. Sono orgoglioso della prova dei ragazzi”.