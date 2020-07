Derby, la Juve non dà scampo al Toro: finisce 4-1, gemme di Dybala, Cuadrado e Ronaldo

Ai granata non basta il rigore di Belotti, l'autorete di Djidji fissa il punteggio nel finale. Buffon da record, 648 presenze in A: nessuno come lui

Troppo forte la Juventus, troppo in crisi il Toro. Ma lo strano derby del 4 luglio nel deserto dello Stadium, a dispetto del risultato finale (4-1), regala comunque emozioni. Vincono i bianconeri, segnali di risveglio – invece – dai granata, in partita fino a pochi minuti dal termine. Sarri conferma dieci undicesimi della squadra reduce dalla vittoria sul campo del Genoa: unico cambio, Buffon in porta nel giorno del record. Longo vara il 3-4-3, con Verdi, Berenguer e Belotti in attacco. In difesa si rivede Izzo, al fianco di Lyanco e Bremer.

I piani difensivi di Longo si sgretolano dopo 2′: Cuadrado imbecca Dybala, serpentina irrefrenabile della Joya – in stato di grazia – e conclusione deviata da Izzo alle spalle di Sirigu. La Juve insiste, sfiora il raddoppio con Bentancur e Bernardeschi e lo trova al 28′ con Cuadrado, ben imbeccato da Ronaldo al termine di un veloce contropiede.

Il Toro rischia l’imbarcata, ma in chiusura di primo tempo trova la rete che riaccende le speranze. Tiro di Verdi, De Ligt respinge col braccio largo, Maresca non se ne accorge ma dopo un paio di minuti è invitato a consultare le immagini: è rigore e dal dischetto Belotti batte Buffon, rovinandogli la festa per la presenza numero 648 in serie A: staccato Maldini, nessuno come Gigi.

Il gol realizzato allo scadere del primo tempo rianima i granata, che partono bene nella ripresa. La Juve sembra timorosa, tira un sospiro di sollievo quando il guardalinee alza la bandierina sul gol di Verdi – fuorigioco di Belotti dopo una corta respinta di Buffon su tiro di Berenguer – e trova poi il gol della sicurezza al 16′: spettacolare la punizione di Ronaldo che s’insacca proprio all’incrocio dei pali.

È la rete che tarpa le ali ai sogni di rimonta del Toro, anche se la squadra di Longo recrimina ancora per un pestone di Cuadrado a Belotti in area a pallone ancora in gioco: per Maresca e la sala Var, stavolta, tutto regolare. Al 42′ i bianconeri calano il poker. Anzi, sono i granata a farselo da soli il gol dell’1-4: traversone di Douglas Costa, Djidji fronte alla porta devia incredibilmente alle spalle di Sirigu. Finisce così: Juve a vele spiegate verso lo scudetto, Toro che deve ancora guardarsi alle spalle con preoccupazione.