Dermatite atopica nell’adulto, a Torino una giornata di consulti per saperne di più

Si chiama “Dalla parte della tua pelle” la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto che per il secondo anno di fila toccherà domani diverse strutture ospedaliere in Italia. Ventisei in tutto e tra queste anche Torino con una serie di visite specifiche che si svolgeranno esclusivamente su prenotazione contattando il numero 02.89608825 (dalle ore 9 alle 15). E per tutelare la salute dei pazienti oltre che del personale medico che opera nelle strutture ospedaliere coinvolte, tutte le visite saranno effettuate rispettando la massima sicurezza e in fedele osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19.

Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), la giornata informativa prevede consulti gratuiti con gli specialisti dermatologici che saranno a disposizione per aiutare la popolazione adulta che soffre di questa patologia a trovare il percorso di cura più adatto alle sue esigenze.

A Torino in particolare le referenti sono la professoressa Maria Teresa Fierro (direttore SC Dermatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e la dottoressa Michela Ortoncelli: «Ci aspettiamo di recuperare – spiega la professoressa Fierro – quei pazienti che rischiano di perdersi nei rivoli delle strutture periferiche, tra i loro medici di base e terapie alternative. In realtà ne esistono di nuove, molto specifiche e che hanno già dimostrato la loro efficacia nella cura della dermatite atopica nei soggetti adulti. Questi incontri servono proprio a dare un supporto tecnico e informativo affinché i pazienti abbiano chiaro il quadro della loro situazione e delle frontiere mediche che si sono aperte negli ultimi tempi»

In Italia la dermatite atopica negli adulti interessa l’8,1% degli intervistati a fronte di una media del 4,9% di altri Paesi. Ecco perché la Campagna promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI e ANDEA e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme funziona.