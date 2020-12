Deruba i passanti in strada ma non va lontano: arrestato 30enne

Beccato dalla polizia: si era nascosto dietro una macchina in via Monti

Mette a segno due furti nel giro di pochi minuti, “strappando” il telefonino a due ignari passanti. Questi però, non si perdono d’animo e, con l’aiuto di alcune persone presenti, in quel momento in strada, riescono a raggiungere il malvivente ed a riprendersi il maltolto. E’ accaduto sabato sera in via Madama Cristina a Torino dove gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti, poco dopo le 18.30, allertati dalle vittime.

GLI AGENTI RACCOLGONO LE TESTIMONIANZA

Una volta sul posto, i poliziotti non hanno perso tempo e si sono messi alla ricerca dell’autore del furto, raccogliendo le testimonianza e le descrizioni fornite da alcuni testimoni. Nel giro di poco tempo, le forze dell’ordine sono riuscite ad individuare il sospetto: si trattava di un 30enne originario della Costa d’Avorio.

TROVATO ACCOVACCIATO DIETRO UN’AUTO

L’uomo era accovacciato dietro una macchina in via Monti, con addosso solo una felpa ed un paio di pantaloni; durante la fuga si era liberato del proprio cappotto giallo, sperando di non rendersi individuabile alle forze dell’ordine.

HA OPPOSTO RESISTENZA AL CONTROLLO

Condotto negli uffici della Questura, ha opposto una strenua resistenza al controllo, buttandosi a terra e fingendosi corpo esanime. Scattate le manette per furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.