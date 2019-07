Derubano le anziane al cimitero. Due zingari finiscono in manette

Derubavano donne anziane e sole, che parcheggiavano le loro auto di fronte a cimiteri o sui piazzali di mercati e supermercati, colpendole in quelle situazioni o contesti in cui risultavano più vulnerabili. Pensionate che spesso dimenticavano le loro borse in auto, con all’interno i portafogli in cui, oltre alle carte di credito o bancomat, custodivano ingenuamente anche i pin e i codici di accesso.

Il modus operandi era sempre lo stesso: si avvicinavano all’auto delle malcapitate, si impossessavano delle borsette e poi si allontanavano in fretta, prelevavano contanti o facevano acquisti di un certo valore. Dopo una lunga attività di indagine i carabinieri del comando provinciale di Torino e della compagnia di Venaria, con il supporto del nucleo cinofilo di Volpiano, hanno arrestato su ordine della Procura di due sinti pluripregiudicati e nullafacenti: Beniamino G., 46enne, di Carignano ma residente a Villanova Canavese, e Roberto S., di 50 anni, residente a Nole. Il primo si trova in carcere a Torino, il secondo ai domiciliari. Entrambi dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento in concorso e di ricettazione in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due avrebbero messo a segno una serie di furti tra aprile e maggio nei comuni di Mathi, Busano, Balangero, Ciriè e San Maurizio Canavese. Con i bancomat avrebbero prelevato complessivamente la somma di 3.500 euro utilizzata per acquistare un televisore e scarpe per un valore di 850 euro. Il 46enne, inoltre, è ritenuto responsabile di un furto in un appartamento di Coassolo. Durante le perquisizione nelle abitazioni dei due è stato ritrovato, oltre alle televisore e alle scarpe, un orologio in oro “Paul Picot” del valore di 4mila euro, forse rubato. Tutto materiale che ora si trova sotto sequestro.