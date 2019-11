Derubato due volte in due giorni: «Siamo abbandonati dallo Stato»

Ormai la paura dei furti e il senso di delusione per uno Stato che non sembra voler far niente contro i ladri, mi stanno facendo pensare di mollare tutto» è l’amaro sfogo del titolare del negozio Euromoda di San Secondo di Pinerolo, che è stato preso di mira dai ladri per ben due volte in un paio di giorni.

Il 6 novembre il negozio è stato preso d’assalto da ignoti malviventi che sono riusciti a entrare passando dal vicino bar, facendo un buco nel muro. Nella notte tra giovedì e venerdì sono tornati alla carica – non si sa se siano gli stessi – per fare razzia di giacche e giubbotti, tra le 4 e le 5 del mattino. «Negli ultimi due anni è già l’ottava volta che i ladri si sono introdotti nel negozio. A parte i danni diventa difficile mantenere la forza d’animo di continuare l’attività» commenta scosso il titolare, che ha alle spalle trent’anni di lavoro e apprezza il lavoro dei carabinieri, che però sono troppo pochi.

«Fanno tutto quello che possono, ma sono in pochi per riuscire a fronteggiare tutta la delinquenza che c’è! A volte noi commercianti ci sentiamo abbandonati dallo Stato, che è implacabile nel pretendere da noi puntualità e sollecitudine nel pagare le tasse, ma è molto meno pronto quando si tratta di stanziare quei soldi che noi versiamo per le forze dell’ordine in modo da potenziarne gli organici e di conseguenza di aiutarle a svolgere al meglio il loro lavoro».

Due notti fa è stato preso di mira anche il negozio Acqua & Sapone di corso Torino a Pinerolo, verso le 4 del mattino, ignoti hanno asportato la cassaforte con dentro 20mila euro.