I desideri di Dybala: convincere Sarri e sposare la Juve

Convincere Maurizio Sarri e convincere la società. Questa è la doppia missione di Paulo Dybala, votato dai tifosi bianconeri “miglior giocatore del mese di settembre”. Per ritornare sugli standard di un paio di stagioni fa, però, gli serve continuità. Proprio per questo motivo, il numero 10 bianconero ha deciso di battere il ferro finché è caldo e di ritornare con un giorno di anticipo alla Continassa dopo gli impegni con la nazionale argentina.

La Joya, infatti, vuole convincere ancora una volta Maurizio Sarri a schierarlo dal primo minuto sabato sera all’Allianz Stadium contro il Bologna, come già successo a San Siro. Nella notte del derby d’Italia tra gol – il primo di questa stagione – e giocate ispirate, il numero dieci bianconero è stato convincente. Ma per lui non sarà facile avere la meglio sul rivale e amico Gonzalo Higuain per una maglia da titolare al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo. Anche il Pipita, infatti, ha dimostrato di vivere un momento positivo, mettendo a segno la rete decisiva contro l’Inter di Conte. In compenso, per parlare di trio delle meraviglie, Dybala-Higuain-CR7, ci vuole ancora tempo.

Maurizio Sarri, infatti, ha bisogno di trovare maggiore equilibrio tra i reparti prima di proporre il tridente in campo dal primo minuto. Nella notte di San Siro sono bastati nove minuti, quelli giocati dai due argentini in contemporanea con Cristiano Ronaldo, per far capire al tecnico bianconero che urgeva subito un correttivo. Per ridare subito alla squadra l’equilibrio perso a centrocampo, dove l’Inter aveva potuto rendersi pericolosa.

CONVINCERE LA SOCIETÀ

La seconda missione del numero 10 bianconero è quella di convincere la società a rinnovargli e adeguargli il contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Dopo aver trascorso un’estate con la valigia in mano – la Joya è stato proposto a Manchester United, Tottenham e ha flirtato con il Psg come eventuale sostituto di Neymar -, l’entourage dell’ar – gentino ora spinge per rinnovare il contratto: più lungo e a cifre più alte. La Juventus, per ora, ascolta le ragioni dei suoi procuratori, ma non apre ancora alla possibilità di prolungare il rapporto con la Joya oltre al 2022 a cifre che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro, tanto quanto richiesto dai procuratori.

E a proposito di milioni, Dybala dopo essere stato condannato dal Tas a risarcire il suo ex procuratore Pierpaolo Triulzi, ora rischia grosso e soprattutto rischia di dover dare 35 milioni di euro alla Star Image, società maltese con cui Dybala aveva un accordo decennale – interrotto unilateralmente dall’argentino – per la gestione dei diritti di immagine.