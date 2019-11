Desiderio, Greta e Caroline: “Artissima” punta al record

“Look inside” è l’accattivante e un po’ malizioso invito che Artissima rivolge quest’anno ai suoi visitatori. Un invito scritto sull’immagine guida della fiera in cui si sollecita il pubblico a guardare dentro sei cerchi, emergenti da uno sfondo nero, e che rimandano all’immaginario del mondo Bdsm (bondage e disciplina, dominazione e sottomissione, sadismo e masochismo). Il tutto in linea con il tema di Artissima di quest’anno: “Desiderio e censura”. Ma di “desiderio e censura” all’Oval non c’è granché. Del resto, dichiara la direttrice artistica Ilaria Bonacossa, «il tema è stato soltanto suggerito ai galleristi che espongono, non era un vincolo posto».

Alla 26esima Fiera internazionale di Arte contemporanea, quella che si è inaugurata ieri al Lingotto con una performance dissacrante di Tomaso Binga, “La moglie del cardinale”, si respirava più aria di Greta Thunberg. Ad accogliere i visitatori, infatti, all’ingresso dell’ex palazzetto del ghiaccio è una grande installazione, una “Cornucopia”, opera di Christian Holstad, realizzata con contenitori di plastica e materiali riciclati e già presentata alla Biennale di Venezia. «Un’opera che vuole evidenziare la precarietà dell’ecosistema» spiega la Bonacossa. Sempre al di fuori dell’Oval un’altra installazione di sapore ecologico: due persone ricoperte completamente di lattine di Coca Cola e di altre bevande che ballano, si abbracciano, si sfiorano.

«Artissima non è solo cultura, turismo – sottolinea la sindaca Appendino – stimola il dibattito». Ma l’Artissima che il pubblico vedrà fino a domenica prossima è molto altro: «208 gallerie da 43 paesi, 1000 artisti, 62 percento di presenze straniere, 6 premi» Ilaria Bonacossa snocciola con soddisfazione le cifre di una fiera che lo scorso anno ha attirato 50 mila visitatori, «e che quest’anno speriamo di superare» si augura.

È una fiera «che dimostra una forte capacità attrattiva», come sottolinea il presidente della Fondazione Torino Musei Maurizio Cibrario. Oltre ai numerosi collezionisti, infatti, quest’anno ha attirato anche Caroline di Monaco. La principessa di Hannover ieri era a Palazzo Madama in occasione di Artissima per premiare Arthur Jafa, vincitore della 47esima edizione del Prix International d’Art Contemporain, istituito dalla Fondation Prince Pierre de Monaco. Artissima è una fiera che guarda al futuro.

«Con l’“Hub Middle East” stiamo operando su un nuovo scacchiere, il Medio Oriente – è ancora la direttrice – . Abbiamo 15 gallerie dal Medio Oriente, paesi dove negli ultimi anni è nato il maggior numero di musei e gallerie di arte contemporanea». È una fiera sicuramente non per tutte, ma per molte tasche. Si parte da poche migliaia di euro e si arriva fino ai circa 500 mila euro del dipinto specchiato del 2018 di Michelangelo Pistoletto e al milione e centomila euro dei tre alberi di Penone, l’opera più cara in esposizione.

C’è comunque anche un’Artissima “desiderio e censura” : è fuori dall’Oval, negli spazi della boutique Jana di via Maria Vittoria, e si intitola “Abstract Sex. We don’t have any clothes, only equipments”. La mostra è vietata ai minori di 18 anni e parla di desiderio e censura attraverso video, sculture, opere su tela o carta.