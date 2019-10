Desiree Schlotz, la californiana dal corpo da urlo

Gli appassionati di cinema apprezzeranno non poco il riferimento: se Clint Eastwood era “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, la splendida Desiree Schlotz non potrebbe che essere ribattezzata come “la californiana dal corpo da urlo”.

Originaria di Los Angeles, la bella Desiree è infatti stata dotata da Madre Natura di un fisico vicino alla perfezione, con tutte le curve al posto giusto. A completare il quadro, un viso angelico che nasconde un temperamento peperino.

Amica speciale di Dan Bilzerian, recentemente la modella – la cui pagina Instagram viaggia a vele spiegate verso i 300mila follower – ha trascorso buona parte dell’estate in Italia, nell’incantevole Positano, dove non è passata certo inosservata.