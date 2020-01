“IL DESTINO IN UNA CHIAVE”, ANGELA BARONE DEBUTTA CON UN ROMANZO AVVENTUROSO

Una sceneggiatura televisiva che con il tempo si è trasformata in un romanzo, il primo scritto da Angela Barone che per una vita è stata docente di scuola superiore e di formazione universitaria, ma anche autrice e conduttrice di programmi culturali per tv pubbliche e private. Nasce così “Il destino in una chiave” (Pietro Pintore Editore).

Ambientazione nel Diciannovesimo secolo – come prevedeva l’originaria sceneggiatura dell’Autrice, non ultimata per malattia e a cui ha rimesso mano dopo diversi anni dietro richiesta delle proprie più care amiche – il romanzo tratta di Luisa, una giovane fanciulla che, alla morte della zia che l’aveva cresciuta, riceve una chiave che aprirà un nuovo capitolo della sua vita…la scoperta di un padre di cui ignorava l’esistenza, la partenza per un viaggio alla ricerca delle sue origini in cui incontrerà l’amore ma in cui dovrà affrontare anche mille pericoli. Un romanzo in cui nulla è dato per scontato, con tanti colpi di scena.