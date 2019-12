Destiny 2, un trailer per la nuova stagione

Bungie ha svelato il trailer de “La stagione dell’alba”, la prossima stagione di Destiny 2 di cui saranno svegliati tutti i dettagli domani alle 19.

Per ora quindi non possiamo fare altro che accontentarci del trailer e della presentazione che arriva direttamente dagli sviluppatori: “Sventata l’invasione Vex, Osiride ti chiama per affrontare una nuova minaccia. Impedisci a un consiglio di scuoiatori psionici di manipolare il tempo e disfare la nostra vittoria contro la Legione Rossa. Avventurati nel prototipo della Meridiana: una nuova attività per 6 giocatori con matchmaking. Reclama un arsenale di armi e armature, e riporta in vita uno dei più grandi simboli di speranza della Città”.