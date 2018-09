Devastata la spiaggia del Meisino. I bagnanti portano sdraio e tavoli

La scala distrutta, sedie e tavoli fatti a pezzi, lettini rubati e addirittura un gran numero di preservativi sparsi a terra, nella sabbia in cui giocano i bambini e si stendono gli anziani a prendere il sole. È questo il triste spettacolo che si è presentato l’altro giorno ai frequentatori della spiaggia di sabbia del Meisino, devastata nella notte da alcuni vandali destinati, con ogni probabilità, a restare ignoti. La spiaggetta sul Po si trova a pochi passi da una bocciofila e da un maneggio. Una piccola oasi non lontana dai palazzi della città, ricoperta da morbida sabbia che ricorda quella del mare, affacciata sul verde, in un punto in cui l’acqua non è troppo profonda tanto da permettere ai più coraggiosi di tuffarsi. A “scoprire” questo angolo del parco, otto anni fa, e a prendersene cura da quel momento è stato un pensionato di 68 anni, Mario Mangioni che tutti però conoscono come Mario Bandana. «È perché non me la tolgo mai dalla testa – sorride lui – neanche quando mi tuffo in acqua». Anche ieri Mario era lì, a ripulire la “sua” spiaggia e a riparare, per quanto possibile, ai danni. «Ho scoperto questo posto per caso, nel 2010, facendo una passeggiata e ho pensato “Mario, invece di stare tutto il giorno al bar a giocare a carte, occupati di questa spiaggia”». Detto fatto, da quel momento la bandana di Mario è diventata ospite fissa del parco del Meisino. Sulla spiaggia è arrivata una scaletta di accesso in legno, dei tavolini sotto gli alberi che scendono verso l’acqua, piantine sul muretto d’ingresso, sedie e lettini per Mario e per chi passa di lì. E ovviamente una serie di cestini. A occuparsi di tutto, comprese le pulizie, Mario e un paio di amici, anch’essi pensionati. «Io vengo qui tutti i giorni – spiega Mario – pure d’inverno, però quando fa freddo resto solo fino alle 17. A Natale facciamo persino l’albero». Venerdì scorso l’amara sorpresa. «Sono arrivato e ho trovato quello schifo – continua Mario – allora mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a pulire. Qualche idea su chi è stato? Non saprei, o dei vandali o qualcuno che non vuole che alla sera qui si faccia rumore. In passato ho ricevuto delle lamentele perché alla sera i ragazzi fanno delle feste con la musica ma io non posso fare nulla: mi occupo della spiaggia, mica sono il proprietario. Comunque di sicuro da qui non me ne vado, ricostruirò tutto». E ieri pomeriggio, la prima bella notizia: alcuni dei frequentatori abituali della spiaggia sono accorsi in aiuto di Mario, portando sedie e tavoli con cui sostituire quelli distrutti. E sotto la bandana è tornato il sorriso.