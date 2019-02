Devastazione in città: già liberi gli anarchici arrestati sabato sera

Liberi tutti. Gli undici anarchici finiti in manette sabato sera a Vanchiglia durante gli scontri dopo lo sgombero dell’Asilo occupato di via Alessandria ieri mattina sono usciti dal Lorusso e Cutugno. Scarcerati dal gip che ha sì vidimato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ma non l’ha convalidato per gli altri reati contestati, ritenendo che per questi non fosse dimostrata la responsabilità personale dei soggetti fermati. Per tutti, il giudice ha disposto l’obbligo di firma quotidiano in caserma, e in sei hanno ricevuto un foglio di via firmato dal questore che vieta loro di stare a Torino per un periodo che varia da uno a tre anni.

