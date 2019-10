Davvero da non credere: ma si può bloccare il traffico in questo modo? Manco ci fosse stato un motivo tanto urgente, per la signora, per lasciare lì la sua autovettura proprio al centro della carreggiata.

Non è scesa dalla macchina per andare a prendere un malato o per qualche altra questione di vitale importanza: semplicemente, doveva prendere una busta al mercato. Magari poteva farlo benissimo accostando la vettura al bancone, ma forse sarebbe stato troppo faticoso.