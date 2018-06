Deve curare il marito malato, ore di ferie e permessi in dono dai colleghi

Un numero significativo di lavoratori dello stabilimento Skf di Airasca ha manifestato alla direzione del personale la volontà di conferire a favore di una collega che necessita di prestare cure costanti al marito, parte delle ore di ferie monetizzabili e permessi retribuiti accantonati in conto ore. E’ stato così sottoscritto un accordo dalla rsu Fim-Fiom-Uilm-Fali alla Skf di Airasca.

LE RSU: DOVEROSO AIUTARE CHI E’ IN DIFFICOLTA’

Questo accordo è stato possibile grazie alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 26 novembre 2016 e alle linee guida stipulate tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Fiom-Uilm nel marzo 2018. “E’ un accordo molto importante – commentano le rsu – tra i primi che si stipulano in Italia in attuazione di una normativa prevista dal contratto nazionale. Spesso si dimentica che dietro ai risultati economici ottenuti dalle aziende, ci sono lavoratrici e lavoratori, persone che purtroppo possono incappare in gravi problemi di salute e familiari ed è doveroso intervenire per cercare di aiutare chi è in difficoltà. Noi lo abbiamo fatto e siamo soddisfatti. Speriamo sia di buon esempio per stendere questa pratica anche nelle altre aziende”.

SOLIDARIETA’ TRA I LAVORATORI

“Con questo accordo diamo anche corso alla prima applicazione dell’accordo aziendale Skf del 10 febbraio 2015 che è stato uno dei primi a introdurre la solidarietà tra i lavoratori attraverso un atto concreto di redistribuzione di un istituto contrattuale. La buona contrattazione c’è e si vede”, commenta Claudio Chiarle, segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese.