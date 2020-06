Donna "parcheggia" la sua vettura in piena carreggiata per andare a fare la spesa infischiandosene degli altri automobilisti

Come mandare il traffico in tilt senza un apparente motivo. Guardate questo video. Riprende una donna appena scesa dalla sua vettura. L’auto è piantata lì, letteralmente in mezzo alla carreggiata. E lei sembra pure farsi beffe degli altri automobilisti rimasti bloccati alle spalle dell’utilitaria. La tizia, immortalata con una dash cam, quasi gli ride in faccia!! Attenzione però: non è scesa dalla macchina per una commissione di chissà quale vitale importanza. Macché! Semplicemente, doveva prendere una busta al mercato!!