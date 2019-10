Due addetti sono intenti al trasporto di un voluminoso frigorifero all’interno di una villa. Il cliente lo ha appena acquistato e i due si muovono a fatica all’interno della residenza, quasi spaesati.

A un certo punto passano per la piscina e, inavvertitamente, uno dei due mette il piede in fallo. Non l’avesse mai fatto: si ritrova addirittura in acqua, a fare un bel bagno. E dire che il frigo dovevano portarlo in cucina.