Devil May Cry 5 uscirà l’8 marzo 2019. L’ultimo titolo dell’iconica serie arriverà all’inizio del prossimo anno per Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows.

La minaccia del potere demoniaco è tornata ancora una volta mettendo in pericolo il mondo in Devil May Cry 5. L’invasione dei demoni sembrerebbe essere causata dai semi di un “albero demoniaco” che ha messo radici nella città di Red Grave. Mentre l’incursione infernale inizia a manifestarsi in città, il giovane cacciatore di demoni Nero arriva accompagnato dalla sua partner Nico con il loro camper “Devil May Cry”. Privato dell’utilizzo del braccio destro Nero affida a Nico, esperta nel costruire armi, il compito di progettare una varietà di armi meccaniche “Devil Breaker” che gli conferiranno poteri extra per sconfiggere i demoni malvagi tra cui il succhia sangue volante Empusa e il gigante colosso Golia.

La prima arma che Nico costruisce per Nero – l’Overture Devil Breaker, sembra semplice nello stile permettendo a Nero di indossarlo in modo poco appariscente anche in città, ma il generatore elettrico nascosto al suo interno è sufficiente a dare una scossa a qualsiasi demone che si avvicini troppo. Aggiungendo un po’ di versatilità, il Gerbera Devil Breaker genera invece un calore intenso che può essere sparato generando un’onda d’urto estremamente potente e che può essere usata per un attacco diretto, per respingere i proiettili nemici o anche per spingere Nero in aria e aumentare la sua possibilità di defilarsi.

Combinato con gli attacchi in mischia usando la sua spada “Red Queen” e la potenza di fuoco a lungo raggio della sua pistola “Blue Rose”, il potere delle armi Devil Breaker di Nero aggiunge azione adrenalinica all’eterna battaglia tra le forze del bene e del male che si scatenano nelle strade di Red Grave City. Con l’arrivo di Dante sulla sua vistosa moto, la coppia di cacciatori di demoni è pronta per cercare di salvare la città e scoprire cosa si nasconde dietro l’ultima invasione di demoni.