«Devo restituire i soldi del mio film»

Anni di lavoro per costruirsi un pubblico affezionato, mesi di progettazione per rendere sostenibile un’idea di cinema indipendente che sappia incontrare i favori degli spettatori generando anche un ritorno economico per produttori ed esercenti. Questa è stata negli ultimi anni la missione di Emanuele Caruso, regista di Alba che prima con “E fu sera, e fu mattina” e ancor più col successivo “La terra buona” era perfettamente riuscito nell’impresa. Il piano pensato in ogni dettaglio anche per il nuovo progetto, il docufilm “A riveder le stelle”, sta invece rischiando di saltare per le misure di contenimento del coronavirus. «Tutti gli sforzi fatti al momento li vedo sfumare», spiega il regista e produttore che ieri ha comunque voluto fare la sua anteprima stampa.

