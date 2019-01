"No grazie, io scendo alla prossima"

Un gruppo di persone è a bordo dell’autobus all’interno in un aeroporto e sta per raggiungere l’apparecchio per il decollo quando, all’improvviso, si scatena letteralmente il finimondo.

Una vera e propria tempesta di vento e di acqua che fa volare tutto sulla pista e che semina il panico all’interno del mezzo. Chissà se qualcuno, impaurito, arriverà a dire: “No grazie, io scendo alla prossima”.